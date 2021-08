Redação

Trabalhar no exterior legalmente é o sonho de muita gente. Quase metade (47%) dos brasileiros com idade entre 15 e 29 anos, por exemplo querem se mudar do Brasil, segundo pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV Social em junho deste ano. As dificuldades financeiras, a falta de oportunidades no mercado de trabalho e as incertezas a respeito da economia nacional estão entre os principais motivos que levam os mais jovens a buscar novas oportunidades.

De acordo com o estudo da FGV, o anseio por trabalhar no exterior legalmente não é uma característica exclusiva da classe média alta, para quem é um pouco mais simples buscar por intercâmbio. Quem tem menos renda também vê a mudança do país como uma chance de juntar dinheiro e ter condições para realizar sonhos, como comprar a casa própria, um carro e viajar.

Como trabalhar no exterior legalmente

Documentação

O primeiro passo para quem deseja trabalhar no exterior legalmente é buscar por um visto ou permissão. “É necessário saber previamente a documentação exigida pelo país onde pretende-se morar”, afirma a psicóloga e especialista em Recursos Humanos, Giselle Loures.

Países como Canadá, Irlanda, Portugal, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália estão entre os que mais recebem brasileiros para trabalhar. Caso pretenda viajar para um deles, consulte as informações nos sites oficiais dos consulados ou cheque-as com agências de intercâmbio.

Vaga de emprego

Ciente da documentação necessária para trabalhar no exterior legalmente, a vaga de emprego pode ser buscada ainda no Brasil, em site especializados ou por meio do Linkedin. Agência de intercâmbio também costumam oferecer programas específicos para que contemplam estudos e emprego fora do país.

Essa última opção, de acordo com o diretor geral e fundador do Intercâmbio & Viagem, Homero Carmona, é o o caminho mais comum para tirar o sonho do papel. “Desta forma, você consegue trabalhar no exterior legalmente e sem grandes dificuldades”, afirma.

Tipos de trabalho

Destinos como Irlanda e Austrália costumam oferecer, inicialmente, empregos de garçom, babá e nas áreas da construção civil, faxina e serviços. “Este é o caminho para praticar o idioma, conhecer pessoas e, então, procurar trabalhos na sua área de formação”, diz Homero.

Quanto tempo

Os programas de trabalho e estudo no exterior costumam ser vinculados a cursos de maior duração. “São, pelo menos, três ou seis meses para o aprendizado de idiomas ou, então, para especialização e ensino superior ”, destaca Homero.

Tipos de intercâmbio

Há diversos tipos de intercâmbio voltados para quem pretende estudar e trabalhar no exterior legalmente. “Alguns têm escopos mais fechados de trabalho, como Au Pair e Work and Travel, que limitam idade e tipo de trabalho, mas garantem a vaga para o estudante”, conta Homero.

Entretanto, os programas que mais vêm atraindo os adultos são os de cursos de idiomas ou especialização na qual o visto dá direito a trabalhar. “Neste segundo caso, o estudante é 100% responsável por buscar sua vaga”, aponta o diretor geral e fundador do Intercâmbio & Viagem.

Principais vantagens

As principais vantagens de trabalhar no exterior legalmente são a oportunidade de aprender novas técnicas, estar em contato com uma nova cultura e descobrir diferentes possibilidades para a vida profissional. Somam-se a isso as chances de obter um salário melhor e mais qualidade de vida.

Os maiores desafios

Entre os principais desafios de embarcar em um projeto desse tipo estão a distância de casa e a saudade da família. Vale destacar ainda a insegurança de se expressar em outro idioma e os processos de adaptação à uma nova realidade, sobretudo de costumes.

Para enfrentar tantas novidades, é preciso preparo. “É uma mudança muito significativa e que terá mais chances de dar certo se for pensada e planejada com cuidado”, diz Giselle. “Toda vaga de emprego exige que o candidato esteja apto. Por isso, quem tem vontade de trabalhar no exterior legalmente também deve se informar e se dedicar para conquistar essa oportunidade”, conclui.