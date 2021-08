Ribeirão Pires flagra descarte irregular de lixo no bairro do Pilar

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/08/2021 | 11:36



A prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, flagrou, nesta segunda-feira (2), um descarte irregular de lixo no bairro do Pilar. Os agentes do Departamento de Proteção da Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal receberam uma denuncia anônima que foram averiguar a situação. Os responsáveis pela ocorrência já foram autuados e irão responder a um processo administrativo.

O descarte irregular de materiais está descrito no artigo 54 da lei de crimes ambientais. A pena para esse tipo de crime pode ser de um a cinco anos de prisão quando realizado propositalmente. Para realizar denúncias ambientais na cidade, o telefone da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano é 4828-9800.