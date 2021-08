Conheça as profissões mais buscadas no Brasil por empresas gringas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/08/2021



Trabalhar para uma empresa estrangeira e alcançar oportunidades de carreira fora do País se tornaram possibilidades mais palpáveis por conta do crescimento exponencial do trabalho remoto. O principal fator para ter sucesso é contar com a fluência em uma segunda língua. Mais do que isso, porém, existem setores de portas abertas para os brasileiros. Com base nas contratações realizadas via Deel, foi possível identificar as profissões mais buscadas por empresas gringas no Brasil. Confira!

1. Design

Dentro da área de comunicação, os designers são os mais procurados por empresas estrangeiras. A profissão é, principalmente, buscada por startups em fase de crescimento e PMEs, que querem investir em diversidade cultural.

2. Atendimento ao cliente

O setor de atendimento ao cliente é importante dentro das empresas, principalmente para aquelas que estão em expansão e precisam de diversos fusos-horários e idiomas para suprir as necessidades dos clientes e parceiros.

3. Vendas

Vender os serviços ou produtos oferecidos por uma companhia é um pilar fundamental para garantir seu desenvolvimento. Neste caso, os brasileiros são procurados para cargos de inside sales, nos quais exigem atenção redobrada com a segunda língua exigida.

4. Tecnologia

A área de tecnologia da informação é uma das que segue em ascensão ao redor do mundo e entre as profissões mais buscadas. No Brasil, existem muitas pessoas capacitadas. As empresas estrangeiras, no entanto, conseguem oferecer salários mais expressivos por conta da estabilidade cambial, o que, consequentemente, atrai brasileiros para ocuparem posições remotas.