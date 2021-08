É a Cara do Pai: promoção da Positivo sorteará R$ 80 mil em prêmios

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



03/08/2021 | 10:48



A Positivo Tecnologia anunciou a promoção É a Cara do Pai, em homenagem ao Dia dos Pais, que ocorre no próximo domingo (8). Na prática, a cada R$ 100 gastos em produtos das marcas 2A.M., Vaio, Anker, Compaq, Positivo e Positivo Casa Inteligente, o participante recebe um número da sorte para concorrer a 10 sorteios de R$ 5 mil e a 30 de R$ 1 mil – totalizando R$ 80 mil. E mais: todos que curtirem a página da Positivo Tecnologia no Facebook terão chances dobradas. A ação vai até 31 de agosto.

Ainda vale destacar que os compradores que se cadastrarem no site da promoção É a Cara do Pai podem enviar uma foto com seu pai e ganhar uma caricatura exclusiva. Para isso, é necessário enviar a Nota Fiscal da compra. As obras serão mandadas para o e-mail do consumidor. O número de ilustrações, no entanto, é limitado.

É a Cara do Pai: descontos especiais

A ação É a Cara do Pai ainda vai trazer descontos em produtos. A promoção da Positivo, por exemplo, abaterá R$ 150 em notebooks, computadores e máquinas all in one. Também é possível aproveitar a dedução de R$ 60 em tablets e smartphones. As compras, no entanto, devem ser feitas na loja online Meu Positivo com o cupom DIADOSPAIS.

É importante ressaltar que os preços caem ainda mais nas compras por Pix ou à vista. Por exemplo, o smartphone Positivo Q20 de 128 GB e tela de 6,1 polegadas passa de R$ 1.499 para R$ 1.079,10, enquanto o notebook Positivo Motion Core i3, com 1 TB de armazenamento, 4 GB de memória RAM e tela de 14 polegadas, passa de R$ 3.299 para R$ 2.699,10. Além disso, todas as compras na loja oficial da Positivo têm frete grátis para qualquer lugar do Brasil.

A Vaio, por sua vez, oferece 12 modelos com descontos que vão de R$ 200 a R$ 1.800 em pagamentos por Pix. O Vaio FE15 Core i7, por exemplo, tem armazenamento de 256 GB, 8 GB de RAM, tela de 15,6 polegadas e teclado retroiluminado. Ele custa R$ 6.699, mas na promoção É a Cara do Pai sairá por R$ 4.859,10.

Na compra de um notebook da Vaio, os consumidores ainda podem escolher entre dois brindes. São eles: uma carteira e uma capa de notebook da marca Nordweg. As vantagens ficam maiores com o cupom DIADOSPAIS, que pode ser usado no momento da compra de todos os notebooks da loja virtual para um desconto adicional de R$ 150.