Museu do Futebol terá acesso gratuito e visita noturna a partir de agosto

Paulo Basso Jr.

03/08/2021 | 17:56



O Museu do Futebol, situado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, oferecerá acesso gratuito ao público a partir de 3 de agosto. A entrada especial será liberada na primeira terça-feira de cada mês e traz ainda outra novidade. Nos dias de visita grátis, o local funcionará das 9h às 21h30, o que abrirá espaço para visitas noturnas.

A iniciativa, de acordo com a curadoria do museu, se alinha à perspectiva de propiciar acesso ao acervo à parcela do público que não tem disponibilidade de visitar o espaço em horário comercial. Além disso, qualquer pessoa poderá agendar tours na primeira terça-feira de cada mês.

Museu do Futebol no Pacaembu: entrada gratuita

Para adquirir o ingresso gratuito ao Museu do Futebol, é preciso emitir o bilhete e agendar o horário da visita no site oficial do órgão. A partir daí, basta apresentá-lo na porta.

Atualmente, há duas exposições em cartaz no local. Uma delas, chamada Tempo de Reação – 100 anos do goleiro Barbosa, é temporária e homenageia a vida e carreira do ex-goleiro da seleção brasileira e do Vasco, Moacyr Barbosa (1921-2000), bem como os 150 anos da posição de goleiro. A outra é de longa duração e consiste em um percurso que conta a história do esporte no Brasil.

Como é o Museu do Futebol no Pacaembu

O Museu do Futebol está instalado em uma área de 6,9 mil metros quadrados sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu. É um espaço interativo e multimídia, que mostra como a história do esporte mais popular do Brasil se confunde com a própria história do país.

Museu do Futebol: horário

Onde fica: Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller, s/n, São Paulo.

de terça a domingo, das 9h às 18h (entrada até 17h) Na primeira terça-feira de cada mês, das 9h a 21h30 (entrada até 19h30).

Ingressos

Onde comprar: www.museudofutebol.org.br/ ingressos

www.museudofutebol.org.br/ ingressos Valor: R$ 20, inteira | R$ 10, meia (crianças até 7 anos não pagam. A entrada é gratuita para todos às terças-feiras.

Obs: O acesso ao Museu do Futebol se dá exclusivamente mediante compra antecipada com horário marcado.