Claudinho e Nanah se tornam comandantes e equipe Esmeralda ganha a segunda Prova em Equipe; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

03/08/2021 | 00:10



Logo depois que Dinei perdeu o Desafio de Sobrevivência e se tornou o primeiro exilado da temporada, Claudinho voltou para a Vila com o título de comandante, iniciando assim um novo ciclo da Ilha Record. Mas não pense que o ex-jogador de futebol ficou de fora do game! No episódio que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 2, Dinei manipulou o jogo diretamente da caverna do Exílio, definindo quem seria o segundo comandante da semana. E a escolhida foi Nanah!

- Gostei desse poder [...] Se eu colocar a Nanah, ela vai fazer justiça por mim. Vai colocar esse menino [Thomas Costa] no Desafio de Sobrevivência e ele vem para o Exílio, disparou.

E não parou por aí! Na segunda prova da temporada, valendo quatro pedaços do mapa principal, os exploradores formaram novas equipes e se enfrentaram na missão do ciclo. Claudinho liderou o time Rubi e Nanah comandou a turma Esmeralda no desafio de pegar cinco sacos que estavam espalhados pela arena. Vencia o time que colocasse cada saco no lugar indicado e o comandante pegasse a bandeira primeiro. Os integrantes da equipe Esmeralda lutaram com sangue nos olhos e, depois de muito sufoco, conquistaram a vitória - para a felicidade de Dinei.

Thomaz Costa, por outro lado, sentiu na pele a pressão da derrota e caiu no choro. Quem será o próximo exilado? A votação vai rolar na próxima quarta-feira, dia 4.