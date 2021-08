Honrarias que unem Alckmin e Rodrigo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/08/2021 | 00:22



O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) estão no mesmo partido, mas devem trilhar caminhos diferentes na eleição do ano que vem, até porque querem concorrer ao mesmo cargo: o comando do Palácio dos Bandeirantes. Rodrigo é o nome favorito do atual governador do Estado, João Doria (PSDB), à sucessão e, sabedor disso, Alckmin deve deixar o tucanato depois de décadas de filiação para a disputa eleitoral contra o grupo do ex-afilhado político. Se Rodrigo e Alckmin estarão em palanques opostos, o vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, tenta unir os dois no ambiente que lhe compete por ora. O democrata apresentou projetos de lei para conceder a medalha João Ramalho, uma das maiores honrarias da cidade, para os dois políticos – também propôs a concessão do título de cidadão benemérito a Rodrigo.

Memória curta

Em seu discurso durante entrega de ônibus intermunicipais, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) enalteceu o governador João Doria (PSDB) minimizando o trabalho dos antecessores do tucano. “Muitos governos entraram e saíram e o Grande ABC era meio esquecido, não tinham investimentos fortes do Estado como agora”, disparou Carla. Ela se esqueceu, porém, que os antigos governadores eram do PSDB e que seu marido, o hoje prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi deputado estadual com mandatos marcados por exaltar as gestões tucanas.

Velhos hábitos – 1

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), durante as comemorações de aniversário da cidade, comentou que busca manter alguns hábitos da época de vereador. Um dos que não abre mão é ir à Padaria Monte Carlo, no bairro Santa Paula. Estaciona o carro no mesmo lugar, faz o pedido tradicional, conversa com a população e com os funcionários.



Velhos hábitos – 2

“Esse fato foi até lembrado por uma munícipe, que me disse que, mesmo prefeito, eu fazia questão de ir à padaria regularmente, dialogar com os moradores. Ela até puxou minha orelha para algo que realmente faço, que é estacionar o carro em local proibido em frente à padaria”, comentou Tite, em discurso sincero. Arrancou risos da plateia. “Esse exemplo eu pretendo mudar”, adicionou.



Costuras

Ex-deputado estadual, Luiz Turco, de Santo André, tem se tornado figura central na estrutura do PT estadual para a eleição do ano que vem. Dirigente paulista da sigla e com muitos anos de estrada, Turco tem capitaneado de perto novas filiações, regresso de ex-petistas e costuras de candidaturas a deputado federal e a deputado estadual pelo Interior.



Parceria

O vereador Júnior Getúlio (PT), de Mauá, se juntou ao trabalho do também vereador mauaense Leonardo Alves (PSDB), que coordena coleta de assinaturas em abaixo-assinado para que o governo do Estado retome o auxílio mensal de custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini.



Almoço

Presidente do PSDB em São Paulo e pré-candidato ao Senado, Fernando Alfredo almoçou com uma bancada de vereadores de Santo André. Estavam à mesa os parlamentares Bahia do Lava Rápido (PSDB), Bahia Santana (PSDB), Márcio Colombo (PSDB), Marcos Pinchiari (PSDB), Ricardo Zoio (DEM) e Pedrinho Botaro (PSDB), presidente da Câmara.