Miaguti é eleito para presidir Ciesp em São Bernardo

03/08/2021 | 00:16



Ex-vereador de São Bernardo, Mauro Miaguti (DEM) foi eleito para presidir a unidade são-bernardense do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). O período no comando é de três anos.



O democrata tem forte atuação no ramo empresarial do município antes mesmo de ingressar na política eleitoral. Já foi diretor e vice-presidente da entidade em gestões anteriores. Dono de empresa especializada em reparo e manutenção de instrumentos de medidas e testes instalada na região central da cidade, ele vai suceder Cláudio Barberini Junior.



Miaguti vai comandar o Ciesp em momento delicado de pandemia de Covid-19 e no qual o mercado ainda aguarda os próximos passos de retomada da economia depois de um ano e meio de intensa crise sanitária.



“Estou muito confiante que os próximos anos serão promissores para o Brasil, mas a nossa região precisa estar preparada para competir com cidades do Interior do Estado e até mesmo do Brasil. Caso contrário, a possibilidade de continuarmos perdendo empresas para outras regiões se tornará um fato. O Grande ABC tem enorme potencial e, se ele se tornar atrativo, com certeza muitas indústrias voltarão a investir”, indicou Miaguti.



Na ótica do novo presidente do Ciesp em São Bernardo, o momento atual faz ser urgente o debate a respeito do futuro, sem desprezar, porém, visão de recuperação imediata.



“A curtíssimo prazo precisamos trazer empresas que contribuam com as que já existem aqui, pois desta forma aproveitamos o nossos potenciais automotivo, químico, petroquímico, além da indústria moveleira, que são o nosso patrimônio industrial. Mas não podemos ficar apenas nisso. É preciso que haja a elaboração de projetos de médio e longo prazos. Ir em busca de empresas de tecnologia, encontrar formas de reter os nossos talentos, identificar nova vocação, unir universidades e convocar a nossa cidade e sociedade para abraçar e construir um futuro promissor no qual a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico e social andem juntos. É para isso que vamos trabalhar”, adicionou.



Miaguti foi vereador de São Bernardo entre 2010 e 2020 – ele atualmente é primeiro suplente do DEM. À frente do Ciesp local, avisou que buscará manter harmonia e independência com relação ao poder político local.