Uma fábula histórica na Vila Barcelona

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/08/2021 | 00:01



Foi de fundamental importância para o grupo que pesquisou o bairro Barcelona o trabalho artístico de Amanda Tambory. Ela colocou no papel, em forma de desenhos, as histórias colhidas pelos alunos da USCS.



À época, escrevemos:

Memória arrisca-se a dizer que o grupo é autor da primeira fábula histórica do Grande ABC. Uma bela e elucidativa fábula, que fala de duendes e fadas que se encontravam na Padaria Canoa para o café.

A fala ganha desenhos verdadeiramente mágicos de Amanda Tambory, que conseguiu criar um cenário representativo e envolvente da chegada da General Motors, da Fiação e Tecelagem Nice, da primeira capela de Nossa Senhora Aparecida, das procissões, da igreja ucraniana.

São criações e desenhos até cronológicos. Fica fácil entender que a primeira água encanada da Vila Barcelona data de 1950, que as ruas começaram a ser pavimentadas em 1960, que a primeira agência do correio foi instalada em 1970...

n A fábula conta que um bebê sofreu um acidente com um bule de café. Para distraí-lo, os duendes iam contar histórias todos os dias para ele. Aquele bebê somos nós, expectadores do curta-metragem apresentado.

E é emocionante observar a descrição do ajardinamento da Rua Nazaré – obra marcante de antigas administrações municipais – e de um prédio desaparecido que ficava entre o Córrego do Moinho e a Rua Tiradentes.

A fábula de fato é um show de bom gosto em criatividade, seguida de um lance genial: reunir, em cenas separadas, uma aluna que estudou no Grupo Escolar 28 de Julho em 1966 e 1967, no caso Claudete Sanches, e a filha Manoela, hoje aluna da agora EMEF 28 de Julho. Mãe e filha que descrevem especialmente as aulas de arte, numa comparação de gerações, após a fala da representante oficial da escola, professora Débora Mello: “Nossa escola foi inaugurada em 28 de julho de 1951”.