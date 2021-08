Falha técnica no Metrô de São Paulo afeta estações da Linha 1-Azul

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



02/08/2021 | 19:46



A linha 1-Azul do Metrô de São Paulo está com operação prejudicada devido a uma falha no sistema de alimentação elétrica. A ocorrência ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (2), e é decorrente de um sobreaquecimento de cabos em uma região de estacionamento de trens próximo à estação da Luz.

Segundo informações do mêtro, no momento a estação São Bento está fechada, por questão de segurança, e os trens da Linha 1-Azul circulam em dois trechos: de Jabaquara a Sé e de Luz a Tucuruvi. Ônibus gratuitos do sistema Paese foram acionados para atender os passageiros entre os percursos paralisados.

" Os passageiros vêm sendo informados pelo sistema de som das estações e trens e pelas redes sociais do Metrô. A equipe de manutenção do Metrô está atuando na solução do problema", informou o órgão por nota.

Em breve, mais informações.