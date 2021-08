Gilson Kleina pede Ponte Preta ambiciosa para vencer o Botafogo na Série B

02/08/2021 | 19:45



O empate por 1 a 1 diante do CRB, em Maceió, já é passado na Ponte Preta. O time ganhou uma moral por ter deixado a zona de rebaixamento. E o técnico Gilson Kleina quer usar isso como referência para o duelo contra o Botafogo, marcado para este domingo, às 16 horas, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Já estamos começando a semana conversando com nossos analistas, estudando o jogo do Botafogo, que com certeza estará confiante para nos enfrentar: eles vêm de três vitórias com novo comando, ganharam clássico e estarão nos próprios domínios. Mas vamos trabalhar para vencer, manter essa coragem, que demonstramos ontem, essa confiança, sermos ambiciosos para conseguir os três pontos", pontuou o treinador.

Kleina ainda fez uma análise da situação na tabela de classificação. O empate contra o CRB deixou a Ponte Preta com 13 pontos, na 16.ª colocação, mesma pontuação do Londrina, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

"Temos que ver o lado positivo desse empate: a gente saiu da zona de rebaixamento e fez quatro pontos contra times que postulam o G4, como Goiás e CRB. E, quando você vê o comportamento, principalmente no primeiro tempo, dá uma expectativa de ver um time mais solto, com setores mais equilibrados para buscar uma vitória fora", afirmou.

Ele afirmou ainda em relação aos atletas que não puderam atuar na rodada do final de semana e destacou a volta de Rayan. "O Lucas Cândido e Ednei são jogadores que precisam de uma atenção especial, principalmente o Lucas. É melhor, às vezes, resguardá-los para não perder por um tempo maior. Importante, porém, também salientar que voltou o Rayan, um atleta que ficou muito tempo fora, mas se comportou muito bem. Querendo ou não, a gente ganha jogadores importantes", completou.