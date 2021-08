Cuidados especiais: veja dicas de como viajar com cachorro ou gato

Redação

Do Rota de Férias



03/08/2021 | 17:56



Muitas pessoas fazem questão de levar seus amigos de quatro patas em passeios pelo Brasil e pelo mundo. Entretanto, quem ama organizar aventuras com os pets precisa seguir algumas recomendações e cuidados para evitar problemas. Especialistas da Unidade de Pets da Ceva Saúde Animal prepararam uma série de dicas de como viajar com cachorro ou gato. Confira!

Como viajar com cachorro

Os roteiros mais apreciados pelos tutores costumam ser aqueles que permitem o trajeto de carro. Nesse caso é importantíssimo prezar pela segurança do pet e dos outros ocupantes do veículo. Por isso, o primeiro passo é ter uma caixa de transporte específica para o animal.

“Além disso, é possível usar outros acessórios específicos, como o cinto de segurança adequado ou cadeirinhas e cestinhas”, conta Fernanda Ambrosino, médica-veterinária e gerente de produtos da Unidade de Pets da Ceva. “O pet precisa estar acostumado ao uso desses acessórios e deve-se seguir a recomendação do veterinário de acordo com o porte do animal. O cão não pode ficar solto no veículo e nem mesmo no colo, pois isso coloca a segurança de todos os ocupantes em risco”, completa.

Vacinação e mais

Um ponto de atenção na hora de viajar com cachorro ou gato, antes de pegar a estrada, é a vacinação. É fundamental que o bichinho tenha a imunização em dia e que a carteirinha de vacinação esteja sempre em mãos. Para viagens com distâncias mais longas é aconselhável ter um atestado de saúde animal emitido por um veterinário – alguns locais exigem a documentação para liberar a entrada do pet.

A vermifugação, bem como o uso de produtos ectoparasiticidas (que protegem contra pulgas e carrapatos) também devem ser realizados antes do passeio. “Dessa forma o animal estará protegido contra a ação de parasitas, o que irá garantir o bem-estar e a saúde do pet durante a viagem”, afirma Fernanda.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Itens essenciais

Outra dica é preparar uma mala com todos os itens do cão, como brinquedos, potes de água e comida, ração, toalha, shampoo (caso o animal precise de banho em algum momento), caminha e cobertor. A coleira com identificação (com dados como nome e telefone do responsável) é outro item que não deve ser esquecido.

“Vale ressaltar que, se o animal faz uso de alguma medicação, é indicado levar uma quantidade um pouco maior do que a necessária para os dias que irão passar longe de casa. Dessa forma, caso haja qualquer imprevisto, o pet não corre o risco de ficar sem o medicamento”, conta a profissional.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro.

Conforto ao viajar com cachorro

Para que o cão tenha mais conforto durante o trajeto, o indicado é que, antes de viajar, o tutor forneça pouca quantidade de alimento ao pet. Isso vai evitar que ele viaje de estômago cheio e passe mal no meio do caminho. “Além disso, passear e brincar bastante ajuda a gastar as energias e até mesmo pode fazer com que o cachorro durma durante uma parte do percurso”, diz Nathalia Fleming, médica-veterinária e gerente de produtos da Unidade de Pets da Ceva.

Caso o bichonho seja sensível ao movimento do carro e sinta-se mal com frequência, o tutor poderá conversar com o médico-veterinário de confiança sobre algumas medicações específicas que podem ajudar neste momento. Além disso, os feromônios podem auxiliar para que a viagem seja mais agradável, trazendo a sensação de conforto e segurança para os pets e também na adaptação no novo lugar.

Pacotes de viagens nacionais e internacionais em até 12x sem juros. Garanta o seu aqui.

Planejamento do roteiro

Viajar com cachorro em horários mais frescos do dia, como perto do amanhecer ou anoitecer, ajuda a evitar que o pet sofra com o estresse térmico, que pode acontecer principalmente quando o sol bate diretamente nele. “Vale lembrar que o animal não deve ser deixado sozinho no carro sob nenhuma condição, pois os cães não transpiram como nós e podem sofrer casos de hipertermia. Ela [e caracterizada pelo aquecimento corpóreo anormal e, em casos graves, pode levar ao óbito”, alerta Nathalia.

As paradas programadas também devem entrar no planejamento. É indicado pausas a cada duas horas para fornecer água ao pet e permitir que ele faça suas necessidades e caminhe um pouco.

É importante também atenção ao chegar no destino. Caso o animal vá para um lugar com piscina ou lagos é preciso que os mergulhos sejam feitos com supervisão, mesmo que o pet saiba nadar.

Os cuidados com a pele e pelo do cachorro (para evitar as dermatites) e a atenção especial às orelhas também são essenciais. “O excesso de umidade pode estimular o surgimento das otites. Por isso, a melhor maneira de prevenir o problema é higienizar a área das orelhas dos cães com o uso de algodão e loções especiais para a limpeza, mantendo-as sempre secas e em condições ideais de umidade”, conta Fernanda.

Viagens de avião

No caso das viagens de avião, é importante entrar em contato com a companhia aérea para saber quais são as exigências para o transporte do pet. “Cada uma delas tem o seu protocolo de transporte animal. Caso o tutor pretenda fazer uma viagem internacional, é importante verificar as exigências do país de destino e das empresas aéreas. Alguns locais exigem exames específicos que precisam ser feitos com antecedência”, explica Fernanda.

E os gatos?

Os gatos não são grandes fãs de viagens. Por serem animais territorialistas, eles não apreciam movimentações diferentes, ambientes estranhos e pessoas desconhecidas. “Para quem tem gatos, o ideal é deixá-los sob os cuidados de um pet sitter ou contar com alguém de sua confiança que possa ir em casa trocar a água, colocar comida e limpar as caixinhas de areia diariamente”, afirma Nathalia.

Caso o animal acompanhe o tutor no passeio, será necessário investir em medidas que diminuam o estresse do pet, como usar feromônios espécie-específicos e acostumá-lo o a usar a caixa de transporte com antecedência. Para os felinos idosos, a recomendação é evitar as viagens, pois o estresse do transporte e do novo ambiente pode ser desgastante demais e ocasionar sérios problemas de saúde.

PLANEJE SUA VIAGEM