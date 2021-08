Teatro Amazonas e mais: o que conhecer em Manaus

Redação

Do Rota de Férias



03/08/2021 | 17:56



Além de ser uma das portas de entrada para quem quer explorar as belezas da selva, a capital do Amazonas tem muito a oferecer. Suas atrações turísticas variam desde a deliciosa gastronomia típica (que explora os sabores da culinária indígena), até cenários naturais e construções históricas. Abaixo, veja um roteiro para quem ainda não sabe o que conhecer em Manaus.

O que conhecer em Manaus

Viajantes que curtem passeios ao ar livre podem visitar o Museu da Amazônia (MUSA), na Reserva Florestal Adolpho Ducke. Com ambientes abertos, o local reúne exposições sobre a cultura indígena e conta com torres de observação que oferecem vistas incríveis. Também vale a pena ir ao Bosque da Ciência (que é lar de espécies como o peixe-boi) e no Zoo do CIGS (Centro de Instrução de Guerra na Selva), especializado em reabilitação de animais da mata doentes ou machucados.

Sempre movimentado, o Porto de Manaus é outro ponto turístico que vale a visita. Ali, é possível contemplar um panorama da capital do Amazonas e observar o vai-e-vem no cais (o local é o maior porto flutuante do mundo). A região também abriga o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, uma ótima pedida para comprar peças artesanais e provar ingredientes da gastronomia local.

O Teatro Amazonas é uma das construções mais famosas de Manaus. O espaço cultural foi inaugurado em 1896, com o objetivo de oferecer apresentações de peças e óperas europeias aos barões da borracha. Sua fachada neoclássica jamais passa despercebida pelos visitantes, mas quem rouba a cena é a cúpula do prédio. Feita com cerâmica esmaltada nas cores da bandeira brasileira, ela pode ser vista de camarote por quem se hospeda no hotel Juma Ópera, que tem 41 acomodações espaçosas e muito charme.

Quem busca por experiências inesquecíveis também deve programar um passeio (de barco ou hidroavião) para ver o Encontro das Águas. Trata-se de um dos fenômenos naturais mais bonitos do Brasil, no qual a confluência entre a água barrenta do rio Solimões e a água escura do Rio Negro formam um lindo cenário. Elas correm juntas por mais de 6 quilômetros, mas não se misturam.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA MANAUS

