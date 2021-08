Silvio Santos brinca que Faustão está na rua da amargura e diz que filha quer tomar lugar de Eliana no SBT

02/08/2021 | 11:11



Silvio Santos está de volta à TV! Após um longo período afastado da telinha por causa da pandemia do novo coronavírus, o apresentador e dono do SBT comandou um programa inédito no último domingo, dia 1. Aos 90 anos de idade, Silvio mostrou que continua afiado em suas declarações e comentou sobre a saída de Faustão da TV Globo ao brincar que suas bailarinas seriam demitidas.

- Permaneçam no palco pois quatro de vocês hoje serão despachadas do SBT, vão trabalhar com o Faustão, que perdeu o emprego e está na rua da amargura. Pro Faustão não podem ir? Vão pro Raul Gil. Ah, não, o Raul Gil está velho demais, brincou ele.

E continuou:

- O Faustão foi para a Bandeirantes fazer o que? O Faustão foi trabalhar na Bandeirantes? Coitado do Faustão! A Bandeirantes é uma boa empresa, mas o Faustão lá, duvido...lá deve ter uma porção de gente que faz igual ao Faustão. Ele vai pra Band mesmo? Não é mentira?

Se fazendo de desentendido, Silvio ainda citou de Luciano Huck e Angélica:

- Quem vai ficar no lugar do Faustão? O Huck? O marido daquela menina bonita? Aquela menina bonita não era uma que trabalhava aqui? Ah, a Angélica! É esposa do Huck? O Huck vai ficar no lugar do Faustão e quem vai ficar no lugar do Huck?

Ao falar sobre a dança das cadeiras entre os apresentadores, Silvio tirou sarro ao citar a filha, Patrícia Abravanel, que estaria tentando ocupar lugar de Eliana na casa:

- Pode ser o Celso Portiolli, mas me disseram que quem vai ficar no lugar do Huck é a Eliana, porque todas as orações da minha filha estão todas rezando para Eliana ir para Globo e ela vem para o lugar da Eliana. Se a reza por brava, a Eliana vai pra Globo e a Patrícia fica no lugar da Eliana. Que coisa, né? Pode acontecer tudo isso mesmo!