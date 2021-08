Em Orlando, Anitta se apresenta em show ao lado de Claudia Leitte

02/08/2021 | 11:10



Quem é que consegue imaginar Anitta, Claudia Leittte, Xanddy e Carla Perez dividindo um palco? Pois o público de Orlando, nos Estados Unidos, pôde presenciar esse fenômeno da música brasileira no último domingo, dia 1° - com direito a presença de Zilu Camargo na platéia!

Tratava-se, nada menos, do primeiro show de Claudia desde o Carnaval de 2020, antes que o Brasil adotasse as medidas de distanciamento social como prevenção da Covid-19. No Stories de seu Instagram, a cantora comemorou o fato e se emocionou ao falar das saudades que estava de se apresentar:

- Mais de um ano sem subir num palco, e é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Eu só faço todas as outras coisas conectadas ao fato de eu ser cantora porque eu canto ao vivo. Tem uma diferença muito grande entre uma live, ir para um estúdio gravar, fazer um programa de TV, e cantar no palco para as pessoas, ver as pessoas. Eu tenho prazer em ver gente feliz, em promover alegria e um escape para as pessoas, o que traga alegria. Essa é minha razão de cantar. Então, estava difícil. Agora espero que tudo melhore.

Já durante o show, Zilu Camargo publicou em suas redes sociais uma série de registros para mostrar que estava presente no evento, e chegou a marcar Claudinha nas publicações. Anitta, por sua vez, também publicou imagens da apresentação, revelando que estava em um camarote ao lado do influenciador Lucas Guedes.

Claudia começou o show sozinha, performando alguns de seus sucessos, até que convidou Anitta para subir ao palco. Juntas, elas dançaram e cantaram hits de Leitte desde a época do grupo Babado Novo. Em seguida, Claudia Perez se juntou à dupla para performar alguns sucessos do É o Tchan, no qual atuou como dançarina entre os anos de 1995 e 1998.

Xanddy, que já havia se apresentado anteriormente nos Estados Unidos ao lado de Anitta, foi o último a se juntar ao grupo, finalizando a apresentação com sucessos do grupo Harmonia do Samba. O público, é claro, foi à loucura!

E aí, quem é que já quer esse verdadeiro crossover aqui no Brasil?