Moto g60s: smartphone entrega 12 horas de bateria em 12 minutos de carga

Da Redação

Do 33Giga



02/08/2021 | 11:48



A Motorola colocou hoje (2) no mercado o novo Moto g60s. Com preço sugerido de R$ 2.499, o principal diferencial do smartphone – de acordo com a fabricante – é o tempo de carregamento. Com o TurboPower 50, o modelo precisa de 12 minutos para entregar 12 horas de uso. A bateria de 5000 mAh dura, com carga completa, até um dia e meio.

O Moto g60s também tem tela com taxa de atualização de 120 Hz. O sistema fotográfico Quad Câmera, além do modo Captura Dupla integrado também chama a atenção: permite tirar fotos ou gravar vídeos utilizando as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

O Moto g60s tem processador MediaTek Helio G95 que proporciona um desempenho eficiente em streaming de música, chats com amigos, tirando fotos, além de ser até 8% mais rápido que a geração anterior. Com 6 GB de RAM, é possível alternar entre aplicativos sem engasgos.

O smartphone conta com tela Max Vision FHD+ de 6,8?, que conta com uma gama 10% mais ampla de cores e 25% mais brilho à luz do sol.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Moto g60s: câmeras

O Moto g60s possui quatro câmeras. Um sensor principal de 64 MP de alta resolução, com o apoio da tecnologia Quad Pixel (que capta 4x mais luz, aumentando a nitidez e clareza em ambientes escuros). O usuário também pode alternar para o modo Night Vision para obter nitidez e cores mais precisas em ambientes de baixa luminosidade.

A lente ultra-wide de 118º permite capturar quatro vezes mais da cena. O sensor Macro traz o objeto muito mais próximo, permitindo ver os menores detalhes.

O Moto g60s também tem o modo de Captura Dupla, permitindo gravar vídeos ou tirar fotos usando as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo. Com ele, tanto o usuário como o objeto são capturados continuamente em uma tela dividida, sem perder nenhuma parte da ação ou da reação.

Com 128 GB4 de armazenamento integrado, há espaço para todas as fotos, junto com filmes, músicas, apps e jogos. Além da possibilidade de acrescentar até mais 1 TB com a entrada para cartão microSD5.

Moto g60s: inovações de software úteis

Quanto ao no Android, a Motorola opta por incrementá-lo com um conjunto de ferramentas no app Moto chamado My UX. Com ele, usuários podem acessar suas músicas, vídeos, jogos com configurações customizadas.

O My UX não interfere com a experiência Android pura. Assim, usuários podem usar o Android 11 sem camadas de software indesejadas ou aplicativos duplicados.