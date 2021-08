Tiago Leifert dança funk na TV enquanto Paolla Oliveira critica comentários do apresentador após sua apresentação: Não foram legais

02/08/2021 | 10:10



Tiago Leifert deu o que falar ao apresentar o Super Dança dos Famosos no último domingo, dia 1. Isso porque eçe resolveu fazer alguns passos discretos de funk com a mão no joelho durante o programa. A rápida dança aconteceu após uma provocação do jurado Érico Brás, que falou que Leifert deveria se arriscar. Foi então que o apresentador entrou na brincadeira.

Chega, tem coisa que a gente se arrepende depois e é uma m... Como diria Faustão, é uma mercadoria, meu, brincou ele.

E não foi só por isso que o nome do jornalista virou assunto na internet, não. Em entrevsta ao caderno Ela do jornal O Globo, Paolla Oliveira revelou que não se sentu confortável quando André Marques e Leifert fizeram comentários polêmicos após a apresentação da atriz no ritmo de funk progamas atrás.

- Fiquei surpresa com a proporção que tomou a minha apresentação de funk. André Marques e Tiago Leifert fizeram comentários que não foram legais, do tipo Fiquei com calor e Que dança foi essa, lamentou a artista.

Segundo Paolla, apesar disso, os comentários não tiraram a importância de sua apresentação para a desconstrução desse estereótipo.

- O que prevaleceu foram as observações das meninas ali presentes. A Fabiana Karla, por exemplo, chamou minha raba de maravilhosa, nas palavras dela! É um momento de liberdade poder usar meu corpo para dançar funk e rebolar. A gente não pode deixar de exaltar uma construção bacana que existiu ali, o empoderamento feminino. E na tarde de domingo, opinou.