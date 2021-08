Lobão testa positivo para covid-19

02/08/2021 | 09:25



Lobão usou as redes sociais para contar aos internautas que está com covid-19. Em um vídeo publicado na sexta-feira, dia 30, no Twitter e no Instagram, o cantor explicou que está bem, mas que segue em recuperação em casa, em isolamento social. "Bom meus amigos, minhas amigas, acabo de chegar da rua. Passei o dia todo em função de uma suspeita de covid, que se confirmou. (...) Fazer o que, né? Mas acho que estou melhor, tô com apetite, um apetite brutal, mas vamos esperar. Acho que o pior já passou, vamos ver", afirmou ao justificar a ausência dele nas redes sociais nos últimos dias.

No Twitter, o cantor recebeu mensagens de fãs, amigos e políticos, como o governador de São Paulo, João Dória (PSDB). "Fique bem, Lobão", escreveu o tucano. O ex-vereador de São Paulo Gilberto Natalini também mandou uma mensagem de apoio: "te desejo plena e rápida recuperação". No dia 24 de julho, o cantor havia recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus e compartilhou o fato com os seguidores no Instagram. "Enfim, aplicadinho! Viva o SUS! Vacina já", escreveu Lobão na legenda da foto que publicou.