Espanha reabre para brasileiros vacinados, mas quarentena é obrigatória

É oficial: a Espanha reabre para brasileiros vacinados, mas ainda é preciso apresentar teste negativo para covid-19 e, de quebra, fazer quarentena de 10 dias. A decisão foi divulgada em 31 de julho pelo governo do país e passa a ser válida a partir de 3 de agosto.

Espanha reabre para brasileiros

Para entrar na Espanha, os viajantes provenientes de voos que chegam do Brasil precisarão apresentar, em primeiro lugar, a cartela de vacinação completa com a última dose tendo sido tomada, no mínimo, com 14 dias de antecedência.

A boa notícia é que a exigência é que a vacina seja aprovada pela União Europeia ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Isso significa que todos os imunizantes ministrados no Brasil, inclusive a CoronaVac, estão liberados agora que a Espanha abre para brasileiros.

Por outro lado, além da carteira de vacinação e de um teste negativo PCR-RT de covid-19, quem chegar ao país europeu vindo do Brasil terá de cumprir uma quarentena de 10 dias. Até o momento, não foram divulgados os detalhes de como isso será feito, mas é provável que seja isolamento em hotel com controle por parte do governo espanhol.

