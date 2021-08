Ramalhão fica no empate e se mantém como vice-líder na Série D

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



01/08/2021 | 19:01



Em partida bem movimentada, o Santo André ficou no empate por 1 a 1 contra o Cianorte ontem, no Paraná, se manteve na vice-liderança do Grupo A-7 e cada vez mais perto da classificação à próxima fase (de mata-mata) da Série D do Campeonato Brasileiro. No confronto pela 9ª rodada do torneio nacional, o Ramalhão tomou um susto logo no começo, levando gol relâmpago, em batida de pênalti de Pelezinho, mas teve forças para buscar a igualdade ainda no primeiro tempo, com o zagueiro PV. Com o placar, o time do Grande ABC atingiu 14 pontos, dois a menos que a Portuguesa, enquanto o adversário, quarto colocado, chegou a 12, figurando também no G-4.

Tendo em vista que poderia ultrapassar o Santo André na tabela em caso de vitória, o Cianorte partiu para cima da equipe ramalhina já na saída da etapa inicial. Aos 2 minutos, já conseguiu um pênalti a seu favor. O atacante Wilson Junior deu um corte no zagueiro e foi derrubado na grande área, perto da linha de fundo. O meia Pelezinho bateu forte e deslocou o goleiro Fabrício Araújo. Atrás no marcador, o time da região acordou. Cresceu e forçou ações no campo ofensivo, colocando pressão. O lateral-direito Eliandro quase fez gol olímpico ao 17. Silvio salvou quase na linha.

O Santo André continuou dominando o duelo, martelando o adversário. Aos 24, o Ramalhão perdeu chance incrível, na pequena área. Após bela jogada de Will Viana, que tocou entre as pernas do defensor e cruzou rasteiro, Hayllan furou. Mas, na sequência, aos 26, veio o empate. Em lance de bola parada, Eliandro surpreendeu. Enquanto a zaga e o goleiro esperavam ataque alçado na área, o lateral bateu direto. Silvio, no desespero, defendeu parcialmente e PV pegou a sobra, no rebote, colocando para dentro.

Diante do empate, o Cianorte ao menos equilibrou a partida no Estádio Albino Turbay. Aos 35, a equipe paranaense teve chance, inclusive, de voltar a ficar à frente, em chute elevado de fora da área de Zé Vitor. A bola veio quente, só que Fabrício espalmou para fora. Na fase complementar, no entanto, o jogo perdeu um pouco em emoção. Esfriou, caindo a produção de ambos os lados, com poucas chances de perigo. As trocas nos times não apresentaram impacto. Aos 37, Denis Germano, do Ramalhão, foi expulso. Com um a menos, o Santo André recuou. O Cianorte tentou blitz no fim, porém, sem sucesso.

Na próxima rodada, o Ramalhão pega a Inter de Limeira, sábado, às 15h, no Estádio do Inamar, em Diadema. Já o Cianorte recebe o Boavista-RJ, no domingo, às 16h.