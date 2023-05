5 lugares para curtir a temperatura fria em São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



10/05/2023 | 13:55



Quando o vento começa a bater e a temperatura fria toma conta de São Paulo, anunciando a chegada do inverno, muitas pessoas ficam de olho em refúgios perto da capital para curtir o clima charmoso do interior do estado.

A boa notícia é que há muitos destinos feitos na medida para quem deseja aproveitar o inverno na região, de preferência em um chalé quentinho, com lareira, isolado com a família e cercado de verde.

Onde curtir a temperatura fria em São Paulo

Confira cinco destinos perto de São Paulo ideais para aproveitar a temperatura fria.

Veja detalhes de cada um deles:

1 – Campos do Jordão

DepositPhotos Campos do Jordão

A cidade queridinha dos paulistas no inverno está com a temperatura fria para valer. Os termômetros locais chegaram a atingir -2,6º C neste inverno.

Uma vez na região, há muito que aproveitar. O bairro Capivari, por exemplo, está sempre “aquecido” e conta com cervejaria, lojas, chocolatarias e ótimos restaurantes.

Não faltam também hotéis e pousadas aconchegantes para se hospedar em Campos do Jordão.

2 – Santo Antonio do Pinhal

DepositPhotos Santo Antonio do Pinhal

No coração da Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal (SP) é cercada por montanhas e cenários naturais.

Com temperatura fria no inverno e arquitetura charmosa (as construções possuem influências europeias e orientais, comunidades presentes na região) o destino é perfeito para quem busca se isolar ou curtir uma viagem romântica a dois.

Fica pertinho de Campos do Jordão, a 170 km de São Paulo.

3 – São Bento do Sapucaí

DepositPhotos Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí

Uma das atrações naturais mais visitadas de “Campos do Jordão”, a Pedra do Baú, fica, na verdade, em São Bento do Sapucaí. A vizinha menos famosa, porém, merece uma visita mais detalhada, na qual sobra tempo para explorar seus ótimos restaurantes e opções de hospedagem.

No meio do Triângulo das Serras, o local costuma ser bastante procurado por fãs de mountain bike, mesmo no inverno. Em cerca de três horas de carro é possível rodar de São Paulo até lá.

4 – Holambra

A cidade das flores, que atrai muitos viajantes na primavera, também fica linda no inverno. Com colonização holandesa, a região tem arquitetura fofa e oferece uma série de atrações para os visitantes, como passeios de locomotiva. Holambra está a 137 km de São Paulo.

5 – Paranapiacaba

Para quem mora no Grande ABC paulista, temperatura fria remete à Paranapiacaba. O distrito de Santo André costuma realizar festivais de inverno, com eventos culturais e gastronômicos.

Famosa pela neblina e arquitetura em estilo inglês, o local oferece vários passeios e trilhas em meio à natureza. De São Paulo, dá para ir de carro e também de trem turístico, que parte de Estação da Luz.