Animado, Camilo fala em 'sequência de vitórias' para 'tirar Ponte dessa situação'

29/07/2021 | 20:58



O experiente meia Camilo tem 35 anos e, mesmo assim, atuou 25 jogos seguidos como titular pela Ponte Preta. A sequência foi encerrada na rodada passada. Mas ainda assim, entrou no intervalo e anotou o gol da vitória sobre o Goiás por 2 a 1. Agora quer uma sequência de resultados bons para afastar o fantasma do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Alguns jogos fomos melhores, mas o resultado não aconteceu. Esse é o futebol. Espera ter sequência de vitórias para ir subindo na tabela e tirar a Ponte dessa situação. Continuar com a convicção no trabalho", analisou Camilo.

Após uma semana livre, a Ponte Preta voltará a campo neste domingo, às 18h15, quando visitará o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 15.ª rodada. E Camilo já sabe em qual jogo se espelhar para trazer os pontos necessários.

"É ter confiança na gente. A semana cheia é para arrumar umas coisas, valorizar o último resultado. O jogo contra o Náutico (empate por 1 a 1 com o líder) é uma atuação que temos na cabeça para repetir outras vezes e conseguir resultados melhores", argumentou.

A Ponte Preta abre a zona de rebaixamento, no 17.º lugar, com os mesmos 12 pontos de Vitória e Brasil-RS, que estão fora da degola por conta dos critérios de desempate.