Primeira etapa do Circuito ABC de beach tennis define campeões de 5 categorias

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 19:58



A primeira etapa do Circuito ABC de beach tennis, disputada na Praia Estância, dentro do Estância Alto da Serra, teve definição dos campeões das cinco categorias, que reuniram participantes de cidades e academias da região.

Na categoria iniciantes, Giovana Moscardini e Izabela de Carvalho venceram no feminino, Roberta Saes e Lucas Pires de Sousa levaram na mista, enquanto Ale Somenzari e Felipe Silva faturaram no masculino.

Na categoria C, Rose Muriama e Rose Muriama e Ana Silvia Carvalho Peliciari foram campeãs entre as mulheres, enquanto Regina Caires e Luciano de Camargo levaram na mista. A parceria entre Gabriel de Andrade Pelinson e Lucca Suarez Rebechi venceu no unificado masculino B e C.

A parceria formada por Dulcatea Alesso e Rosiane Machado foi campeã da categoria B feminina, enquanto Lilian Alves e Reginaldo Alba triunfaram na mista. Já na categoria A, Tatiana Cia e Rubia Tainara foram campeãs no feminino, Renata de Araújo Martins e Rafael Antunes na mista e Gabriel Martins e Reinaldo de Oliveira na masculina.

Por fim, na 40+ feminino o título ficou com<EM>Rosana Pires Leite e Alexandra Miranda, enquanto no masculino Israel Bernardes e Ricardo Romani foram campeões.