São Caetano é confirmado como participante do Paulistão de vôlei feminino

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 19:52



A FPV (Federação Paulista de Vôlei) confirmou nesta quinta-feira, 29, as seis equipes que disputarão o Campeonato Estadual Feminino, a partir de 27 de agosto. E entre os participantes estará o São Caetano. Campeão em 1975 e vice nas edições 1986, 1990, 1992, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 e 2014, o time – reconhecidamente formador de talentos – deverá mais uma vez apostar na juventude, mesclando com jogadoras mais experientes. Sob o comando do técnico Fernando Gomes, que permanece à frente do grupo, o elenco terá duas atletas infanto-juvenis, sete juvenis e sete adultas. Neste elenco, a mais nova tem 17 anos, a ponteira Duda, enquanto a mais velha tem 37, caso da ponteira Mari Blum, remanescente da temporada passada.

Também fazem parte do elenco a líbero Laís, 24, a central Giulia, 22, tque ambém são remanescentes. A elas se juntarão Mikaella Costa, vice-campeã da Superliga B pelo Valinhos, a central Raquel, campeã portuguesa em 2019 pelo CD das Avezs, além da ponteira Rafaela, que no currículo traz experiências no Minas Tênis Clube e no College of Central Florida, dos Estados Unidos, e da ponteira Duda Lima, que também estava em Valinhos e regressa para a equipe são-caetanense.

Já a ala jovem é composta pela líbero Ana Breder, a levantadora Laryssa e a ponteira Letícia Cruz, todas com 18 anos e que já disputaram a última Superliga pelo São Caetano, a exemplo da ponta Julia e da central Giovanna, ambas de 19 e a ponteira Tayna, 20. Fecha a lista a jovem Isabella, 18, que também integra a categoria infanto-juvenil da equipe são-caetanense.

Além de São Caetano, estarão na disputa Osasco, que é atual campeão, o Sesi Bauru, que foi vice em 2020, Barueri VC, EC Pinheiros e São Carlos. Todos os participantes se enfrentam em turno único e as duas melhores avançam direto para as semifinais. Pelas quartas (a partir do qual será disputado em playoff melhor de três jogos), haverá cruzamento do 3º x 6º e 4º x 5º.

O time são-caetanense já treina há pouco mais de um mês visando o torneio.