Incêndio atinge Cinemateca Brasileira, em São Paulo

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 18:55



Atualizado às 20h45

Na noite desta quinta-feira (29), um incêndio atingiu o prédio que guarda o acervo da Cinemateca Brasileira, localizada na Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações da comandante do Corpo de Bombeiros, capitã Karina Paula Moreira, no momento o fogo está controlado e não há risco de alastramento das chamas para outras áreas. Não há registro de vítimas ou feridos no local.

O incêndio começou em uma das salas do acervo histórico do terceiro andar, durante a manutenção do ar condicionado, realizada por uma empresa tercerizada, contratada pelo Governo Federal, informa ainda a representante dos bombeiros.

“Essa parte do primeiro andar é dividida em três salas, sendo duas de filmes de 1920 e 1949, e uma parte de arquivos impressos e documentos históricos. Essas três salas foram atingidas pelo fogo e nos estamos levantando o que foi queimado e o que foi preservado. Provavelmente, não foi preservado nada, porém, no térreo tem uma parte grande do acervo histórico que não foi atingida”, explicou a comodante da corporação.

O resgate foi acionado por volta das 18h, por funcionários da Cinemateca, e foram enviadas 15 viaturas e 50 bombeiros para combater o fogo.

Repercussão

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), disse que o incêndio na Cinemateca "É um crime contra a cultura do país". Em seu perfil no twitter, o governador continua "Desprezo pela arte e pela memória do Brasil dá nisso: a morte gradual da cultura nacional", a publicação foi realizada hoje, por volta das 20h.





Descaso com a Cinemateca

Com a função de preservar e difundir o acervo audiovisual brasileiro, a Cinemateca Brasileira é administrada hoje pela Secretaria Nacional do Audiovisual, braço da Secretaria Especial de Cultura e subjugada ao Ministério do Turismo. Há dois anos, o contrato que a Associação Roquette Pinto (Acerp) mantinha com o Ministério da Educação para a gerência da instituição não foi renovado. O governo federal prometeu lançar novo edital para a função, mas a promessa nunca saiu do papel.

Em maio do ano passado, ao demitir Regina Duarte da Secretaria Especial de Cultura, o presidente Jair Bolsonaro declarou em vídeo, ao lado da atriz, que ela passaria a "fazer a Cinemateca". Ela não assumiu a função. Já em agosto, o governo federal denitiu todos os funcionários que trabalhavam na instituição, alguns com décadas de carreira, e o portal oficial da Cinemetaca foi retirado do ar.

Ainda em 12 de abril deste ano, os ex-funcionários da Cinemateca Brasileira publicaram um manifesto alertando para "os riscos que correm o acervo, os equipamentos, as bases de dados e a edificação da instituição". "O risco de um novo incêndio é real. O acompanhamento técnico e as demais ações de preservação, inclusive processamento em laboratório, são vitais", diz o comunicado, que atenta também para o teor inflamável dos e da possibilidade de autocombustão das películas.

O abandono da instituição gerou críticas de profissionais do cinema brasileiro e da comunidade internacional. No ano passado, o francês Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, disse que a Cinemateca estava "ameaçada pelo governo federal".

Ainda em 2016, um dos galpões da Cinemateca foi atingido por um incêndio que destruiu mil rolos de filmes, correspondentes a 500 obras - a maior parte cinejornais.