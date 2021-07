Grande ABC criou 19.063 vagas de emprego no primeiro semestre

Yara Ferraz



29/07/2021 | 18:36



O Grande ABC gerou no primeiro semestre 19.063 vagas de emprego com carteira assinada. De acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado hoje pelo Ministério da Economia, somente em junho foram 4.723 postos de trabalho criados nas sete cidades.

Nos primeiros seis meses de 2021, São Bernardo aparece com 7.265 vagas criadas, seguido por São Caetano com 3.142 e Mauá com 3.023. Santo André aparece com 2.609, Diadema com 2.562, Ribeirão Pires com 366 e Rio Grande da Serra com 96.

O setor responsável pelo maior número de empregos gerados foi serviços com 7.834 vagas. A indústria criou 5.643 postos, a construção civil 3.433 e o comércio 2.158.

NACIONAL

O emprego no Brasil apresentou mais um crescimento em junho de 2021, registrando saldo de 309.114 postos de trabalho. Esse resultado decorreu de 1.601.001 admissões e de 1,291 milhões de desligamentos.



O estoque, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos, em junho de 2021 contabilizou 40,899 milhões vínculos.



O ano de 2021 registra saldo de 1,536 milhões empregos, decorrente de 9,588 milhões admissões e cerca de 8 milhões de desligamentos.