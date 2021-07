Dúvida do leitor: “Como instalar a Google Play Store no celular?”

Sérgio Vinícius

29/07/2021 | 18:18



A leitora Thereza entrou em contato com o 33Giga com uma dúvida curiosa. Ela gostaria de saber como “como instalar a Google Play Store no celular“, uma vez que, de acordo com ela, o aplicativo sumiu do telefone.

Por padrão, é impossível apagar a loja de aplicativos do Android do smartphone. Logo, não há bem uma resposta para “como instalar a Google Play Store no celular“. O que pode ter acontecido é que a leitora deve ter desabilitado o app e ele sumiu da lista.

Isso é comum acontecer e, para tornar a vê-lo e acessar a loja de aplicativos, alguns passos simples resolvem. Veja, a seguir, o que fazer se o Google Play Store sumir de seu telefone.

O passo a passo foi realizado com um telefone realme 7, rodando Android 11. Mas é semelhante em outras versões do sistema operacional ou diversos modelos de smartphone.

Acesse o item Configurações (ou Ajustes)

Entre em Gerenciamento de Aplicativos (Gerenciar apps, ou algo parecido)

Surgirá uma janela chamada Lista de Aplicativos (ou somente Aplicativos)

Nessa relação estão todos os aplicativos instalados em seu celular

Encontre a Google Play Store e clique sobre o nome dela ou na seta ao lado dela

e clique sobre o nome dela ou na seta ao lado dela Clique em Ativar

Pronto, a Google Play Store está, novamente, na sua lista de apps do telefone. É possível que seja necessário cadastrar novamente suas credenciais (nome e senha) nela.