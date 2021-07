Santo André inicia desmonte de hospital de campanha da UFABC

Bia Moço

29/07/2021 | 18:15



Prefeitura de Santo André deu início, na tarde de hoje, à desmontagem do hospital de campanha instalado em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC). O Diário mostrou no dia 27 de agosto que a baixa demanda do equipamento, resultado da queda de novos casos de Covid-19, motivou a administração pela sua desmobilização. A unidade que foi construída no Ginásio Poliesportivo Pedro Dell''''''''Antônia segue em funcionamento.

Desde a última alta, no dia 29 de junho deste ano, o hospital de campanha da UFABC não recebeu mais nenhum paciente. Em março deste ano, o equipamento que tem os 180 leitos, sendo dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estava com 97% de ocupação. Os leitos de média e alta complexidades estão sendo transferidos para o CHM (Centro Hospitalar Municipal), para que a cidade não perca a capacidade de atendimento caso aconteça nova alta de casos. Entre os profissionais de saúde que viveram em um ano e 48 dias de atividades uma verdadeira guerra contra a Covid, a sensação é de dever cumprido.

O prefeito Paulo Serra, que acompanhou a retirada dos equipamentos, destacou que todos os profissionais que atuaram no equipamento fazem parte da história da cidade e agradeceu o empenho dos trabalhadores. “Quando a gente vencer essa guerra de vez, vamos eternizar esse trabalho, de alguma forma, porque isso que estamos vivendo hoje vai ser estudado nos livros daqui muitos anos”, afirmou. “A gente optou por uma linha de atuação que parece simples, mas que fez diferença. Não deixar nenhum andreense sem atendimento e não tenho dúvida que fizemos a escolha certa, pelas milhares de vidas salvas”, concluiu.