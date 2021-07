Ouvidoria regional contra racismo do Grande ABC registra primeira denúncia

Da Redação



29/07/2021 | 17:18



A ouvidoria regional para enfrentamento do racismo e da injúria racial do Grande ABC, iniciativa do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, registrou seu primeiro caso de denúncia. Uma pessoa moradora de São Bernardo, que sofreu ato de racismo em São Paulo, foi atendida pela equipe da ouvidoria em seu município.

Por meio de convênio entre o Consórcio e a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, as cidades da região contam com ouvidores treinados para dar orientações e auxílio na formalização das denúncias, com base na lei estadual 14.187, que dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação por raça ou cor.

Após esse procedimento, que pode ser feito pessoalmente ou por meio da internet, os casos seguem sob a responsabilidade da secretaria estadual, que irá apurar e encaminhar o atendimento com a vítima, conforme as medidas que couberem a cada caso. O prazo para devolutiva da denúncia é de até 30 dias.

A ouvidoria regional, lançada na semana passada, foi idealizada para descentralizar e ampliar o acesso ao serviço e é a primeira do gênero no Estado de São Paulo.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Acacio Miranda, ressaltou que o serviço é mais uma ação do colegiado em benefício dos moradores da região. “Com a ouvidoria regional, o Consórcio dá mais um exemplo de pioneirismo em políticas públicas regionais voltadas para a população das sete cidades. Esta é uma iniciativa fundamental para fortalecer o combate ao racismo e à injúria racial nas sete cidades”, afirmou.

Confira os locais de atendimento da ouvidoria em cada cidade:

Santo André

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Av. Utinga, 1971 - Utinga

Telefones: 4994-4766 / 4433-0163 / 4433-0170

São Bernardo

Secretaria da Cidadania e Pessoa com Deficiência

Praça Samuel Sabatini, s/n - Centro

Telefone: 2630-4100

São Caetano

Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas)

Rua Antônio Bento, 180 - Santa Paula

Telefone: 4220-1862

Diadema

Coordenadoria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (Creppir)

Rua Almirante Barroso, 111 - Vila Dirce

Telefone: 4057-7925

Mauá

Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania

Av. João Ramalho, 205 - Vila Noêmia

Telefones: 4512-1013 / 4512-1014

Ribeirão Pires

Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social

Rua Conde de Sarzedas, 333 - Jardim Pastoril

Telefone: 4828-1900

Rio Grande da Serra

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social

Rua do Progresso, 700 - Vila Progresso

?Telefone: 4821-2711

Mais informações:

Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André

(11 ) 4435-3555