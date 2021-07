Estado amplia vagas em alojamentos provisórios para população em situação de rua no Grande ABC

Da Redação



29/07/2021 | 17:05



O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, abriu 45 novas vagas em alojamentos provisórios para a população em situação de rua no Grande ABC. Esse número soma-se as 485 vagas já existentes nos abrigos existentes nos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.

Ao total, neste ano, o Estado investe R$ 3,7 milhões na abertura de 2.000 novas vagas de alojamento provisório à população em situação de rua em 134 municípios paulistas. Nesta quarta-feira (28), o governo estadual lançou o programa Noites Solidárias para garantir acolhimento, proteção social e segurança alimentar às pessoas em situação de rua durante a forte onda de frio que chegou ao estado.

A campanha Inverno Solidário irá entregar duas toneladas de agasalhos, mais 83 mil cobertores e 23.000 pares de meias que vão aquecer e amparar nas noites frias que estão chegando nos municípios paulistas.