Acidentalmente, Jean-Claude Van Damme distrai seguranças e joalheria parisiense é roubada

29/07/2021 | 16:10



Parece que o brilho de Jean-Claude Van Damme ofuscou a atenção dos seguranças de uma joalheria parisiense! De acordo com o jornal britânico The Guardian, a presença do ator em uma ótica ao lado da loja de joias distraiu os guardas locais, facilitando a ação dos ladrões em um roubo de três milhões de euros, o equivalente a mais de 18 milhões de reais.

Segundo o jornal francês Le Parisien, a distração não passou de um acidente e as autoridades conseguiram prender os dois homens suspeitos de terem assaltado a joalheria Chaumet, localizada próxima à avenida Champs-Élysées. A imprensa internacional ainda relatou que o alarme da loja só tocou depois que os ladrões fugiram em uma scooter verde. Ainda de acordo com o The Guardian, apesar do susto, a maioria das joias foram recuperadas.

Até o momento, o ator não se pronunciou sobre o ocorrido!