Narcisa Tamborindeguy compartilha foto antiga ao lado de Boninho

29/07/2021 | 14:10



Narcisa Tamborindeguy decidiu dar uma revirada no baú nesta quinta-feira, dia 29, e compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece super jovem e ao lado de nada mais, nada menos do que Boninho.

Para quem não sabe, os dois foram casados entre 1983 e 1986, e na publicação o ex-casal aparece até de mãos dadas. Na legenda da publicação, a socialite escreveu:

Magros, jovens e bonitos!

Fruto do relacionamento deles, nasceu Marianna Tamborindeguy de Oliveira, e atualmente o diretor do Big Brother Brasil é casado com a apresentadora Ana Furtado, com quem também tem uma filha, Isabella Oliveira.