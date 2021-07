CPI (preliminar) da Alemanha sobe 0,9% em julho ante junho

29/07/2021 | 13:55



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,9% em julho ante junho, de acordo com leitura preliminar do indicador publicada nesta quinta-feira pela Destatis, agência oficial de estatísticas do país. Na comparação anual, o avanço foi de 3,8%. s previsões de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal indicavam alta mensal de 0,5% e anual de 3,3%. (Com informações da Dow Jones Newswires).