Claudinho exonera Penha e traz Admir Ferro para Educação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 13:45



O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), decidiu trocar o comando da Secretaria de Educação, tirando sua vice, Penha Fumagalli (PTB), e alocando o ex-vereador e ex-secretário do setor em São Bernardo, Admir Ferro (PSDB).

A mudança foi comunicada na manhã desta quinta-feira (29) à equipe de governo. O chefe do Executivo avisou também que está no horizonte a alteração no comando da pasta de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, hoje aos cuidados de Francisco Júnior Campos da Costa, por um comandante da Polícia Militar – há nomes na mesa do prefeito, que ainda não escolheu o substituto.

Ferro chega a Rio Grande da Serra pelas mãos do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), atualmente principal aliado político de Claudinho na região. Secretário de Educação na gestão de William Dib (sem partido) em São Bernardo, Ferro foi vereador do município, candidato a vice duas vezes na chapa liderada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) e também esteve à frente da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), órgão responsável pelo programa Poupatempo. O tucano foi candidato à vereança no ano passado, sem sucesso, depois de ter se reaproximado de Morando.

A alteração ratifica o rompimento político de Claudinho com o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu (PDT), fiador de sua campanha ao Paço no ano passado. Penha, ex-mulher de Cafu, foi indicação do pedetista para a chapa e também para a Secretaria de Educação. A petebista já havia pedido demissão da função em maio, no ápice da primeira briga entre o tucano e o pedetista. Depois de conversa entre os grupos, ela optou por permanecer.

O Diário mostrou na edição desta quinta-feira (29) que houve outro distanciamento na relação entre as partes e que Penha novamente pensava em pedir exoneração do cargo.



Até a saída de Penha, eram três baixas confirmadas no secretariado de Claudinho, que já perdeu os ex-titulares Ronaldo Feitosa (Assuntos Jurídicos), Maria José Pereira Zago (Saúde) e Daniel do Amaral (Administração).