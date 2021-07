Jornalista leva invertida ao vivo de Karen Jonz após desmerecer a atleta

29/07/2021 | 13:11



Na última quarta-feira, dia 28, Ivan Moré, jornalista e apresentador do Canal UOL, levou uma invertida ao vivo da skatista Karen Jonz! Ao apresentar a atleta, que está trabalhando como comentarista da modalidade de skate nas Olimpíadas, Moré se referiu a ela como esposa do Lucas, vocalista da banda Fresno.

- Você está viralizando, virando um hit, você já é de um núcleo conhecido porque você é casada com o Lucas, que é vocalista da Fresno, você tem uma filha com um nome super diferente, comentou Moré.

- Não sou conhecida por ser casada com Lucas. Eu sou conhecida por ser tetracampeã mundial e ser a primeira mulher a vencer o X Games, interrompeu Karen.

No Twitter, a skatista compartilhou um vídeo do momento, onde a página escreveu:

Uma tetracampeã mundial de skate que, coincidentemente, é também casada com o vocalista de uma banda. Nessa ordem, né?

Gosto dessa ordem. Que não muda o fato dele ser a pessoa mais incrível e a banda ótima, completou.

Mais tarde, Jonz publicou um vídeo no Instagram, comentando os resultados da pesquisa do seu nome no Google e revelou que, na verdade, não é casada com Lucas. Com a repercussão do assunto, o jornalista também realizou uma publicação na rede social, se retratando sobre o ocorrido.

O machismo é tão estrutural que falamos e fazemos as coisas de forma inconsciente. E foi o que fiz. E por isso venho aqui humildemente me desculpar. Nós, homens, precisamos sim ter coragem pra lidar com os erros e pedir desculpas vacilamos. Errei, vou aprender e obrigado pela ajuda de quem me aponta o dedo e me faz ser um ser humano melhor, escreveu Ivan.