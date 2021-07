Luísa Sonza diz que ficava chocada ao ouvir que tinha que dar um filho a Whindersson Nunes

29/07/2021 | 13:11



Luísa Sonza abriu o jogo sobre como foi o processo de criação do álbum Doce 22. Segundo Patrícia Kogut, em bate-papo com o Multishow, a cantora relembrou o que ouvia enquanto se relacionava com Whindersson Nunes, que atualmente é noivo de Maria Lina Deggan. A artista diz que ficou psicologicamente abalada quando diziam que ela teria que dar um filho ao ex, que neste ano perdeu um filho que nasceu prematuro.

- Eu estava num momento muito de estar me sentindo pressionada a ser uma mulher que tem que casar, que tem que ter filho, que tem que seguir de acordo com as regras tradicionais. É o que diz na música: até que eu quero amor, mas meus olhos estão no game. Eu escutava uma frase que me deixou extremamente traumatizada: Você tem que dar um filho para o seu marido. Não sei o que falar sobre essa frase. Mas ela me choca muito.

Ela ainda deu detalhes sobre como se sente com os comentários de haters na internet:

- Quis abrir álbum com essas músicas: P***, v***a e interesseira é como a maioria das pessoas, de início, criam ideias sobre mim, criaram desde o começo da minha carreira. Eu não consigo falar exatamente de como elas me chamam porque é muito pesado para mim. Ter escutado isso desde os meus 17 anos. Tive que escutar calada. Então, decidi: eles vão ouvir da minha boca o que falam de mim.