Anitta pode anunciar parceria com Justin Bieber

29/07/2021 | 13:11



Anitta adora se aventurar com diversas parcerias de peso e segundo a conta do Twitter, ABTLABinsider, a funkeira estaria para anunciar uma parceria com nada mais, nada menos do que Justin Bieber.

A cantora ainda não comentou com todas as palavras sobre isso e só deu um pequeno indícios sobre esta parceria publicamente, mas este site que está fazendo o anúncio já acertou anteriormente alguns outros lançamentos.

Para quem não lembra, Anitta já havia declaro que uma nova colaboração musical internacional estaria para acontecer, mas não revelou o nome do sortudo.

Tenho uma parceria importante com um cantor, mas não quero falar muito ainda.

Será que sai uma parceria mesmo entre eles?