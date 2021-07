Justiça penhora bens de André Gonçalves por dívida de 350 mil reais de pensão alimentícia

29/07/2021 | 13:11



Parece que o ator André Gonçalves se envolveu em um baita problema com a Justiça por causa da falta de pagamento da pensão alimentícia de sua filha, a jovem Valentina Benini, de apenas 18 anos de idade. De acordo com o colunista Leo Dias, o ator está devendo mais de 350 mil reais em pensão para a garota, que é fruto do casamento com Cynthia Benini.

O valor da pensão seria de quatro mil e 500 reais mensais. A pensão era paga regularmente enquanto o ator era contratado da Globo. O valor já era descontado de seu contracheque. Em 2017, ele deixou de arcar com o compromisso, gerando a dívida já com juros e correção monetária.

Na Justiça, corre um processo de expropriação de bens para sanar a dívida. Foi pedido a penhora de um carro e uma moto do ator, em 2019. Ele ainda teve suas contas bancárias bloqueadas, mas o saldo delas era de apenas 18 reais. Advogados de Valentina já provaram que ele parou de usar as contas desde que o processo começou. Eles ainda pediram que a Justiça bloqueasse as contas da empresa de André, mas o pedido foi negado, uma vez que é necessário uma ação específica para esse tipo de caso.

André ainda teria alegado que o carro que foi penhorado pela Justiça foi vendido há cinco anos, mas não comprovou a venda com documentos. O ator também teria passado um endereço para que recolham sua moto, avaliada em menos de dez mil reais, e dita como seu único bem.