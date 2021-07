Pedro Scooby desmente que pintou cabelo dos filhos de ruivo para provocar Luana Piovani

29/07/2021 | 13:10



Pedro Scooby usou o Instagram Stories para comentar sobre o cabelo dos filhos! Isso porque, segundo boatos, ele teria pintado o cabelo das crianças de ruivo, da mesma cor do cabelo de sua atual esposa, Cintia Dicker, com o objetivo de atacar a ex, Luana Piovani. O surfista e a atriz são pais de Dom, Bem e Liz.

Na noite da última quarta-feira, dia 28, Scooby publicou um vídeo em que afirma que não influenciou na decisão das crianças e que os rumores não passavam de fake news:

- Galera, não acreditem em fake news. Pelo amor de Deus. Depois ficam vendo esses Instagrans, que ficam inventando histórias, veio um monte de gente comentar comigo como se fosse verdade. E esses Instagrans, por favor, perguntem antes de publicarem qualquer coisa, né? Ficam inventando histórias mentirosas.

Em seguida, o ex de Luana Piovani explicou que os filhos quiseram fazer uma surpresa para a atual esposa dele:

- Eu estava viajando quando meus filhos pintaram o cabelo e eles falaram que seria uma surpresa para a minha esposa. Eles amam ela. Eles têm um amor um pelo outro incrível. E é uma escolha deles, isso foi naturalmente, não foi imposto. Então não fiquem viajando, acreditando em história desses sites de m***a, ridículos, que ficam inventando história.

Essa não foi a primeira vez que Pedro Scooby e Luana Piovani foram alvo de supostas indiretas.