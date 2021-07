Pátio da E.M. Engenheiro Carlos Rohm II é reformado em Ribeirão Pires

Da Redação



29/07/2021 | 12:38



As secretarias de Educação e da Zema (Zeladoria e manutenção urbana) de Ribeirão Pires iniciaram nesta semana a reforma do pátio da Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm II. A unidade, que atende crianças no ensino infantil parcial, terá a reestruturação de áreas comuns para ampliar a segurança e os espaços para atividades recreativas dos estudantes.

Além da reforma no pátio, o espaço que abrigava a lavanderia da unidade também será reestruturado, garantindo mais conforto e melhores condições de trabalho para os profissionais da escola.

Na E.M. Yoshihiko Narita, no bairro Santa Rosa, com o apoio da Zema, as equipes de manutenção instalaram novos lavatórios para as mãos em pontos de entrada dos alunos e profissionais, com o objetivo de reforçar a higienização e atender os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus.

Nesta semana, os profissionais da manutenção da Secretaria de Educação estão reforçando as ações de zeladoria e intervenções em todas as unidades de ensino. Os serviços de capinação e limpeza, por exemplo, estão atendendo as escolas E.M. Prof. Sebastião Vayego de Carvalho e E.M. Prof. Lavínia de Figueiredo Arnoni.

A volta gradativa e segura das aulas presenciais na rede municipal de Ribeirão Pires está programada para o dia 2 de agosto, próxima segunda-feira, para estudantes com idade acima dos 3 anos e seguindo os critérios de segurança. Os protocolos de retomada estão sendo comunicados às famílias dos estudantes.