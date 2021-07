Galvão Bueno vira meme ao narrar medalha de prata de Rebeca Andrade: Patrimônio da comunicação esportiva do Brasil

29/07/2021 | 12:10



Mais uma medalha para o Brasil! Nesta quinta-feira, dia 29, a atleta Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na ginástica artística feminina nas Olimpíadas de Tóquio. Quem também chamou a atenção foi Galvão Bueno, que demonstrou grande alegria ao narrar a vitória brasileira.

As reações do narrador viraram meme no Twitter e internautas publicaram fotos e vídeos do momento em que Galvão acompanhava a disputa

A medalha de Rebeca Andrade também foi comemorada por famosos nas redes sociais. Sabrina Sato usou o Twitter para escrever a seguinte mensagem:

Gentee, quanto orgulho!!! Hoje foi a Rebeca Andrade que trouxe a prata na ginástica, e pela primeira vez uma brasileira está no pódio no individual geral! Parabéns, Rebeca.

Também no Twitter, Maisa Silva compartilhou a vitória da ginasta e escreveu:

Rebeca Andrade é o nome delaaaa. Primas por sobrenome, hein.

Preta Gil compartilhou um vídeo da apresentação da atleta em seu perfil do Instagram e afirmou:

Prata preta linda!!! Rebeca Andrade, que orgulho!!! #timebrasil.

Emanuelle Araújo publicou no Instagram o discurso de Rebeca Andrade e comentou:

Rebeca!!!!! Esse é o Brasil que eu quero!!