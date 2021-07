Agora imunizado contra covid-19, Carlos Tramontina volta a comandar o 'SP 2'

29/07/2021 | 12:04



Em um vídeo nas redes sociais, Carlos Tramontina comemorou o fato de voltar ao estúdio da TV Globo, após ser imunizado contra a covid-19. O apresentador ficou isolado, em casa, desde o início da pandemia.

"Eu estou vivendo uma semana muito especial porque é uma semana de expectativa pela minha volta ao trabalho presencial na TV Globo. Como é que vai ser o meu retorno, a entrada na redação, o reencontro com os amigos?", afirmou o jornalista .

Além disso, o apresentador está na expectativa em relação à volta ao trabalho presencial: "Puxa vida, depois de quase um ano e meio, vou vestir terno novamente! E o sapato? Como os pés vão reagir quando eu botar meia e sapato, amarrar...? Parece que tudo vai ser novo. Vai ser legal, mas principalmente reencontrar vocês no SPTV, segunda edição, presencialmente. Até lá", concluiu Tramontina.

No início do mês, Chico Pinheiro voltou ao Bom Dia, Brasil, ao lado de Ana Paula Araújo. Tramontina volta ao ar a partir do dia 5 de agosto.

Carlos Tramontina recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus em 16 de julho.