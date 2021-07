EUA planejam sanções contra drones e mísseis guiados do Irã

29/07/2021 | 11:40



Os Estados Unidos planejam impor sanções contra o Irã pelo fato de o país desenvolver capacidades para ataques de precisão, com o uso de drones e mísseis guiados, de acordo com autoridades americanas. O movimento ocorre em meio a preocupações sobre a ameaça representada por essas armas aos interesses americanos e de seus aliados. O esforço ocorre ainda no momento em que autoridades do setor de segurança do Ocidente afirmam que essas capacidades são um perigo mais imediato para a estabilidade do Oriente Médio do que os programas de enriquecimento nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Funcionários americanos dizem que sanções contra fornecedores de partes usadas para construir drones e os mísseis de precisão guiados podem ser mais eficazes para atrapalhar esses esforços. Fonte: Dow Jones Newswires.