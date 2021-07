Promoção de Dia dos Pais tem produtos da Huawei com desconto de 25%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/07/2021 | 11:18



Quem está na dúvida para escolher o presente para o Dia dos Pais, saiba que têm produtos da Huawei com desconto de até 25%. A pulseira Huawei Band 6, que normalmente custa R$ 549, sairá por R$ 399. O fone de ouvido Huawei Freebuds 4i, por sua vez, está de R$ 749 por R$ 599.

Os consumidores que comprarem os dois produtos da Huawei ganham mais um abatimento. De R$ 1.298, o total será de R$ 998. Em pagamentos à vista, há mais um desconto, com o kit saindo por R$ 898. A promoção está disponível até 8 de agosto nos e-commerces parceiros da marca chinesa: Americanas, Submarino e Shoptime.

Conheça os produtos da Huawei com desconto

Esta pulseira inteligente tem a proposta de ajudar os papais a começar uma rotina mais saudável, monitorando seu desempenho esportivo com recursos inteligentes. Entre eles, estão nível de oxigenação do sangue, frequência cardíaca, sono e estresse. A Huawei Band 6 ainda suporta 96 modos de treinamentos. Vem com tela touch de 1,47 polegadas e bateria que pode durar até duas semanas. Está disponível nas cores Graphite Black e Sakura Pink.

O outro produto da Huawei com desconto é o Huawei Freebuds 4i. Este fone de ouvido vem com tecnologia True Wireless Stereo, que promete entregar um som potente e cancelamento ativo de ruído que reduz barulhos ao redor. Ainda vem com bateria que oferece até 10 horas de uso contínuo (22 horas com o case). Está disponível apenas na cor Ceramic White.