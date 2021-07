Apresentador Ron Popeil morre aos 86 anos de idade e deixa fortuna de mais de um bilhão de reais

29/07/2021 | 10:11



O apresentador e inventor norte-americano Ron Popeil, conhecido como o rei das televendas, morreu no dia 28 de julho aos 86 anos de idade. De acordo com o TMZ, Ron teve uma emergência médica não especificada no dia 27 e chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. O veículo ainda afirma que o inventor estava cercado pela família no momento da morte.

Ron Popeil se destacou ao longo dos anos 50 e 60 por inventar itens como a Pocket Fisherman, uma vara de pescar portátil, o Hair in a Can, um spray para cobrir falhas nos cabelos, o descascador de ovos Inside-The-Shell Egg Scramble e o famoso Showtime Rotisserie & BBQ, um forninho elétrico portátil para assar frangos inteiros em casa. Além disso, ele cunhou duas das frases de marketing mais conhecidas dos comerciais norte-americanos: Mas espere, tem mais! e Programe e esqueça!.

Sua última aparição em comerciais foi em 2017, quando ele falou sobre a moda dos Fidget Spinners, e sua última aparição pública foi em 2020. Sua fortuna é avaliada em 200 milhões de dólares - mais de um bilhão de reais. Ele deixa a esposa, Robin, quatro filhas e quatro netos.