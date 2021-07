Irmã de Paulo Gustavo comemora aniversário ao lado dos sobrinhos e de Thales Bretas: Estarei sempre assim com os nossos amores

29/07/2021 | 10:10



A irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral, fez aniversário na última quarta-feira, dia 28. No Instagram, ela publicou uma foto em que aparece ao lado do viúvo do irmão, Thales Bretas, e dos sobrinhos, Romeu e Gael.

Juliana escreveu uma homenagem para Paulo Gustavo - que morreu em maio deste ano depois de ter complicações decorrentes do novo coronavírus.

Tatau, esse momento é para você, estarei sempre assim com os nossos amores! Vou cuidar, amar, proteger e alegrar a vida de Romeu e Gael para sempre! Me ajuda a suportar o insuportável, está doendo muito, irmão! O meu único pedido de aniversário vai para Jesus e os mentores espirituais, para que eles me permitam a sonhar com você e a gente se abraçar muito e rir muito! Te amo demais! Até logo, Tatau!

A publicação recebeu uma série de comentários, como você pode conferir abaixo:

Você vai conseguir, querida! Muito amor por vocês!!!, escreveu Regina Casé.

Que seu desejo seja atendido!!!, afirmou Astrid Fontenelle.

Você vai conseguir, Ju, comentou Monica Martelli.