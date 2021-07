Família real britânica pode entrar com ação contra príncipe Harry

29/07/2021 | 10:10



Parece que a família real britânica não irá deixar barato para o príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, em relação ao livro de memórias que o duque de Sussex anda preparando!

Segundo informações do jornal The Mirror, assessores do palácio estariam preparados para tomarem medidas drásticas, como uma ação judicial, caso o livro de Harry, com previsão de lançamento para 2022, contenha informações imprecisas sobre a realeza.

Espera-se, aliás, que a publicação contenha uma série de alegações bombásticas, assim como a entrevista dada pelo casal à Oprah Winfrey em março deste ano.

Os advogados de Harry já haviam negado que ele teria assinado um contrato milionário para mais três livros, sendo um previsto para após a morte da Rainha Elizabeth II, além de publicação escrita por Meghan.

O duque não está esperando pela morte da avó para escrever um segundo livro; há apenas um livro de memórias planejado pelo duque e que será publicado no próximo ano, disseram os representantes de Harry.