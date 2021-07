Descubra os jogos que chegam ao PS Plus em agosto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/07/2021 | 09:56



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em agosto. Dessa vez, os usuários poderão baixar Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2. Todos estão disponíveis para usuários de PlayStation 4. Proprietários de PlayStation 5, por sua vez, só terão acesso ao primeiro título. O download de todos estará liberado a partir da próxima terça-feira (3). A promoção fica no ar até 6 de setembro.

Conheça os jogos da PS Plus em agosto

Hunter’s Arena: Legends

A PS Plus em agosto traz Hunter’s Arena: Legends, um jogo estilo battle royale PvP & PvE para até 30 jogadores. A trama se passa em uma era antiga, onde a humanidade luta contra si mesma e contra uma legião de demônios que invadiram o mundo. Aqui, o gamer deve acumular itens poderosos e pontos de experiência para ficar mais forte ao enfrentar inimigos no campo de batalha.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Neste título da franquia, os usuários exploram regiões novas e livres, fora do domínio da cidade de Neighborville. É necessário escolher uma das 20 classes customizáveis dos personagens e aperfeiçoar seu estilo de jogo para receber novas recompensas em cada vitória no campo de batalha. Também dá para participar de partidas co-op online, enfrentar desafios contra hordas inimigas em PvE ou no caos da nova Battle Arena.

Tennis World Tour 2

O último título anunciado para a PS Plus em agosto é baseado em um torneio de tênis. Jogue para se divertir ou para competir no modo Ranked para melhorar suas habilidades. No modo Career, por sua vez, gerencie a temporada, os funcionários e patrocinadores. Ainda é possível enfrentar amigos no modo local ou online em jogos 1X1 ou de duplas. E dá para brincar como os melhores do mundo ou criar seu próprio jogador.