Dólar recua após Fed 'dovish' e à espera de PIB dos EUA

29/07/2021 | 09:36



O dólar opera em queda nesta quinta-feira, após a mensagem "dovish" do presidente do Fed, Jerome Powell, que deixa dólar fraco ante pares principais e moedas emergentes ligadas a commodities e impulsiona os juros dos Treasuries longos com menor busca por proteção e com investidores à espera, agora, do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre (9h30).

A expectativa é de que o crescimento dos Estados Unidos tenha avançado entre 7,5% e 11,2% no segundo trimestre, em números anualizados, com mediana de 8,5%, o que representaria uma aceleração ante a alta de 6,4% registrada no primeiro trimestre, segundo 26 analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Ontem, o Fed manteve o juro dos Fed Funds na faixa de 0% a 0,25% e o presidente da instituição, Jerome Powell, disse que não estamos próximos de elevar juros e que é preciso manter o apoio à economia.

Os investidores olham ainda o IGP-M e os dados positivos de confiança do comércio e serviços no Brasil. O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,78% em julho, de 0,60% em junho, bem abaixo da mediana de mercado apurada pelo Projeções Broadcast, de 0,90%, e dentro do intervalo das estimativas, de 0,39% a 1,16%. Apesar da aceleração na margem, o IGP-M acumulado em 12 meses arrefeceu de 35,75% para 33,83%, a segunda redução consecutiva nesta base. O índice acumula alta de 15,98% em 2021.

Na agenda local, são esperados também com os dados do Caged de junho (10h30), leilão de LTN, NTN-F e LFT (11h00) e resultado primário do Governo Central de junho (15h00).

Às 9h25 desta quinta, o dólar à vista caía 0,43%, a R$ 5,0882. O dólar futuro de agosto recuava 0,61%, a R$ 5,0890.