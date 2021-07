Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/07/2021 | 09:36



Segundo boletim da Ecovias, concessionária responsável pelo sistema SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a via Anchieta apresentou tráfego lento, sentido São Paulo, do km 12 ao km 10, devido ao excesso de veículos. Já as demais rodovias do sistema ficaram com tráfego normal, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo. Segundo a concessionária, apesar do frio, o tempo está bom e a visibilidade é boa nos trechos de concessão.

Caminhões e carretas com destino à Capital devem utilizar o trecho de Serra da Via Anchieta. Há uma hora, segundo atualização da Ecovias, a pista sul da Via Anchieta ainda está bloqueada no trecho de Serra para obras. A subida está sendo feita somente pela pista norte da Imigrantes, onde o tráfego está normal

O SAI está em Operação 5X3. A descida é feita pela pista norte da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes.